Claudia Sträter Breda één van in totaal 28 bedrijven die gesloten wordt

BREDA - 28 winkels van Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps sluiten de deuren. Hierdoor verliezen 270 medewerkers hun baan. Dat meldt Nxt Fashion, de holdingmaatschappij die sinds kort eigendom is van Martijn Rozenboom. Zo verliest Breda zijn vestiging van Claudia Sträter.

De vier winkelformules waren tot voor kort onderdeel van de Nederlandse tak van FNG. Het damesmode-imperium dat compleet is ingestort. Het Nederlandse deel werd in augustus falliet verklaard en begin deze maand opgekocht door Rozenboom die het oude FNG-management onder de nieuwe naam Nxt Fashion liet zitten.

Commercieel directeur Patrick Miami-Van der Borden laat weten dat ze alles kritisch bekeken hebben en dat deze 28 vestigingen het minst rendabel zijn. ''Dat heeft onder meer te maken met een te hoge huurprijs of een mindere locatie waardoor de omzet onvoldoende was. Deze winkels gaan vanaf volgende week verder als outlets. De voorraden worden verkocht en daarna is het helaas einde verhaal.’’

Claudia Sträter Breda valt onder de 28 bedrijven en dus zal de vestiging binnenkort verdwijnen uit het straatbeeld. Het pand is gevestigd op de Ridderstraat 23.