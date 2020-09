Burendag Breda met spellen, terras en een loterij met prijzen

BREDA - Het is vandaag weer burendag. Ook in Breda worden er activiteiten georganiseerd. In de wijk Hoge Vucht zal een rommelmarkt staan en ook kinderen kunnen er deelnemen aan diverse activiteiten.

Voor kinderen zal er een vrijmarkt zijn, daarnaast worden er oudhollandse spelen gespeeld waaraan ze deel kunnen nemen. Er zal een rommelmarkt zijn voor volwassenen, een loterij waar je prijzen kunt winnen en een terras om wat te eten of te drinken.

Zo probeert de leiding voor jonge en oud wat vermaak te bieden. ''De eerste kop koffie/thee of limonade met wat lekkers is gratis'', aldus de organisatie. ''Deze krijg je van ons want wat is nu leuker dan samen met je buren iets leuks te vieren.'' Voor wie informatie wil over wat er te doen is in Hoge Vucht. Er is een informatiestand waar organisaties zich voorstellen en waar je dit kunt krijgen.

Coronamaatregelen

''Wij zijn klaar met Corona maar Corona helaas nog niet met ons. Dat betekend dat we je willen vragen om bij klachten thuis te blijven en je aan de 1,5 meter afstand te houden. We hebben een groot buitenterrein dus we hopen op mooi weer'', besluit de organisatie.

Burendag vindt plaats van 11:00 tot 17:00 uur. Het adres is Meerhoutstraat 2

Burendag wordt georganiseerd door Innovatief Hoge Vucht en partners: La Femme Vitaal Breda, Bike Point Breda, Trésor ruilwinkel Breda en BudgetKracht en mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en de gemeente Breda.