108 jaar avondjes NAC: een stukje geschiedenis

BREDA - Reden tot feest in geel-zwarte kringen. NAC viert vandaag namelijk haar 108e verjaardag. Tijd voor een stukje geschiedenis van de club, die op 19 september 1912 ontstond uit een fusie van twee andere clubs.

De clubs, NOAD en Advendo, zaten beiden in geldnood. Een fusie was daarom financieel aantrekkelijk. Dat leverde ook meteen de een-na-langste clubnaam ter wereld op: Nooit Opgeven Altijd Doorzetten Aangenaam Door Vermaakt En Nuttig Door Ontspanning - Combinatie Breda (NAC). Volgens het immer correcte Wikipedia is alleen de naam van Bankok Bravo FC langer: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit Bravo Association Football Club. Naamstechnisch valt het dus nog reuze mee in Breda.

Na De Grote Fusie deed NAC Breda het in het begin zeer goed. In negen speelseizoenen, ook wel de Gouden Jaren genoemd, is de club zes keer kampioen van het Zuiden geweest en in 1921 werd het landskampioenschap gepakt. Ook in de KNVB Beker speelde de club niet onverdienstelijk. Viermaal wist NAC de finale te bereiken en in 1973 mocht de Beker zelfs mee naar huis.

In 1954 was de club weer bijna op een dergelijk hoogtepunt beland. In de 1e Klasse werd NAC Breda kampioen, waarna de strijd tussen PSV, FC Eindhoven, Willem II en de Bredanaars losbarstte om de landstitel. Helaas. Willem II ging er met de eer vandoor. Het daaropvolgende jaar stond NAC op een vergelijkbare positie; de eerste plaats werd gedeeld met Rapid JC. 3-0 was de uitslag van de beslissende wedstrijd. In het nadeel van NAC, dat dan weer wel. Tussen 1983 en 1993 verbleef de ploeg, met uitzondering van een seizoen, in de eerste divisie. Daar waren de resultaten wisselend, totdat de ploeg in 1993 wist te promoveren naar de Eredivisie.

Foto: Johan van Gurp / Stadsarchief Breda

Drie jaar daarna, in 1996, werd het stadion aan de Beatrixstraat verlaten en ingeruild voor het 29 miljoen gulden kostende Fujifilm Stadion. Dit stadion, aan de Stadionstraat en Lunetstraat, bood plaats aan 16.400 toeschouwers. Later veranderde de naam nog naar MyCom Stadion, maar in 2005 kreeg het een passende naam: het Rat Verlegh Stadion, vernoemd naar de meest legendarische speler uit de geschiedenis van NAC.

Het gloednieuwe stadion kan echter niet voorkomen dat de sportieve prestaties van de club onderuitgaan. De degradatie naar de eerste divisie in 1999 was daar een schrijnend voorbeeld van. Een seizoen later promoveerde de club alweer, maar ging het wel slechter met de portemonnee. In 2003 koopt de gemeente daarom het stadion, om NAC zo te redden van faillissement.

Of het nu goed gaat met de club of niet, typisch NAC is nog steeds het ‘Avondje NAC’. Het zuidelijke Bourgondische zorgt samen met clubliefde (en waarschijnlijk een enkel biertje) dat de club bij thuis- en uitwedstrijden fanatieke supporters achter zich heeft. En die supporters, die drinken vanavond samen een biertje en proosten op hun club.

BredaVandaag.nl feliciteert streekliefde NAC Breda met haar 108-jarig bestaan. Van harte!



Foto: Peter Visser