Bredase talenten op het podium tijdens Breda's Most Wanted in de Mezz

BREDA - Het traject van coachingstraject Breda’s Most Wanted loopt ten einde en dat wordt traditiegetrouw afgesloten met een eindshow in MEZZ. De show in mei moest vanwege het coronavirus worden uitgesteld, maar op zaterdag 3 oktober is het dan eindelijk zo ver. Blue Vultures, Bottlecap Accident, Den Purls en Summersile hebben een jaar lang hard gewerkt aan de ontwikkeling van de muziek en de band en laten het resultaat tijdens de eindshow horen.

In september 2019 startte het nieuwe seizoen van Breda’s Most Wanted met de shows van de deelnemende bands op de Future Stage tijdens Breda Barst 2019. Het programma richt zich op de talentontwikkeling voor de Bredase popmuziek. Een jaar lang werden de bands intensief begeleidt door professionals uit het veld. Van band- en zang coaching tot workshops op het gebied van marketing en doelgroepen.

Door de coronacrisis kwamen ook de bands in maart 2020 thuis te zitten. Hierdoor werd de eindshow in mei verplaatst naar 3 oktober. Nu de bands weer kunnen repeteren en het coachingstraject verder kunnen oppakken is het tijd om hun voortgang te laten zien. Blue Vultures, Bottlecap Accident, Den Purls (voorheen After Rehearsal) en Summersile presenteren hun muziek op het podium van MEZZ in een corona-proof Jupiler Zaal. Tickets kosten 5 euro.

Over Breda’s Most Wanted

Breda’s Most Wanted is het op maat gemaakte talentontwikkelingstraject voor ambitieuze bands uit Breda en omgeving. Door middel van workshops, coaching sessies met professionals uit het veld wordt gewerkt aan meerdere aspecten van musiceren en de muzikale ontwikkeling. Tijdens het traject van een jaar worden de bands gecoacht door Steef Siwabessy (muzikaal leider bij Waylon) en door zangcoach Lynsey Carli (docente aan de Herman Brood Academie en Rock City). Daarnaast krijgen de bands workshops over marketing, publiciteit, doelgroepen en strategie en een bezoek aan de Sandlane Studio voor meer inzicht in het opnemen, produceren van een album en studiotechniek.

Traditioneel spelen de deelnemers aan het begin van het traject op de Future Stage tijdens Breda Barst en sluiten ze het traject af met de eindshow in MEZZ. Eerder deden acts als Windup Space, At First en Terra Down al mee met Breda’s Most Wanted. Breda’s Most Wanted is een samenwerking tussen MEZZ, Nieuwe Veste, Sound Dog en POB.