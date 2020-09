Bredase NAC-podcast 'Een tikkie naar het Zuiden' genomineerd voor Dutch Podcast Awards

BREDA - De ‘Een Tikkie naar het Zuiden’ podcast van B-Side Rats is genomineerd in de categorie 'Sport' voor de Dutch Podcast Awards 2020. ''We moeten onszelf ook even in de arm knijpen deze ochtend, maar het staat er toch echt'', laten ze op de website weten. Tot en met 16 oktober is het mogelijk om te stemmen.

Samen met 'De Cor Podcast', 'De Rode Lantaarn', 'Kein Geloel' en de 'Live Slow Ride Fast' is Een Tikkie naar het Zuiden genomineerd voor de prijs. ''Waanzinnig natuurlijk'', is de eerste reactie van de makers. Verder bedanken zij de luisteraars van de podcast. ''Dat we in dit lijstje mogen staan komt door jullie en niets is mooier dan deze erkenning te krijgen door deze nominatie! Maar nu we er toch zijn willen we net als NAC dit seizoen ook alles proberen te winnen. Dus stemmen stemmen stemmen'', zo luidt de boodschap.

De stemmen van het publiek tellen voor 50% van de uitslag. Een 10-koppige vakjury gaat de andere 50% bepalen. ''Gelukkig zijn de namen van deze jury al bekend waardoor we altijd nog kunnen gaan werken met steekpenningen en iets te dure wijnpakketjes om deze mooie titel binnen te slepen.''

Tot en met 16 oktober kan er gestemd worden op de beste sportpodcast van 2020! Stemmen kan via deze link!