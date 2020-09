Boemeldonck hakt knoop door: Streep door grote optocht en geen prins

PRINSENBEEK - Het had een prachtig jubileumjaar moeten worden voor Boemeldonck. In 2021 bestaat de BAK 55 jaar. Maar gisterenavond heeft de senaat de moeilijke knoop door moeten hakken: de Grote Optocht gaat niet door. Net al vele andere activiteiten rond het karnaval in Prinsenbeek.

"Bij het nemen van de besluiten heeft steeds de gezondheid van iedereen centraal gestaan en is er rekening gehouden met het welzijn van alle Boemeldonckers", legt de senaat uit. "Ook is er voor alle bestaande evenementen en eventuele alternatieven de haalbaarheid beoordeeld. Veiligheid en handhaving van de geldende regels geven veel onzekerheden, waardoor we het Boemeldoncks Karnaval niet op een verantwoorde wijze kunnen organiseren."

Na zeer zorgvuldig en uitvoerig overleg is daarom besloten dat er dit jaar geen Prins, hofdames en dansmarietjes zullen worden gekozen. "Daarnaast is besloten dat alle evenementen, dus ook de Grote Optocht en Kinderoptocht, helaas niet doorgaan. Voor enkele kinderactiviteiten wordt later een besluit genomen." Het betekent voor Boemeldonck dus dat het feestelijke 55e jubileumjaar niet gevierd kan worden zoals het dorp dat zou hebben gewild. "De afgelopen periode hebben wij een grote mate van verbroedering gevoeld bij vele vrijwilligers. Door deze verbondenheid kijken wij met vertrouwen uit naar het 56e jaar van de BAK van Boemeldonck."

De volgende evenementen/activiteiten gaan niet door: Prinsenzitting, fietstocht, pompceremonie, kinderoptocht, Grote Optocht, Cup teruggave, prijsuitreikingen, wagenshow, open dag bouwschuren, Steek afnemen, voettocht, liedjesfestival, plaotjesavond, kapellenfestival, Prinsensuite, tableau der vorsten, Clubfeest, Karnavalsdienst, Van Alles Wa, BAK- en BRAK-Zittingen, BAK-Klassiekersmiddag, BAK-Teutenavond, Seniorenmiddag en tegelplein.

De volgende evenementen gaan – eventueel in aangepaste vorm - door: BAK- en BRAK-Krant, Marktversieringen, lascursus, en BAK-Vaan.

Voor de volgende evenementen is nog geen beslissing genomen: Lampionoptocht, vuurwerkshow, Jeugdfeest Piepers en Kreeziecafé, Piepers & Kreeziecafé en de Kindermiddag.