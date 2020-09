Ingrijpende maatregelen: Dit zijn de regels die dinsdag om 18.00 uur ingaan

BREDA - Tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Het zijn ingrijpende maatregelen. Zo moet de horeca om 22.00 uur sluiten, mag er geen publiek meer bij (amateur)wedstrijden zijn en mogen mensen nog maar 3 gasten thuis ontvangen.

De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

De belangrijkste maatregelen:

- Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.

- Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.

- Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel. Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.

- Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.

- De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden.

- Sportkantines blijven gesloten.

Op sommige maatregelen worden uitzonderingen gemaakt. Zo mogen er meer dan 30 personen aanwezig zijn bij een uitvaart. Het volledige overzicht van alle regels lees je hier.