Bredase film HONDS zorgt voor ophef: ‘Boze reacties stromen bij ons binnen’

BREDA - De documentaire HONDS van de Bredase regisseur Josefien van Kooten heeft voor de nodige ophef gezorgd. Vrijwel alle hondenbladen willen niet geassocieerd worden met deze documentaire. Ze zijn het niet eens met de manier van trainen die hoofdpersoon Ron Kusters hanteert. Daarnaast stromen boze reacties binnen in de email en op social media.

De documentaire HONDS van regisseur Josefien van Kooten blijkt onverwachts voor behoorlijk veel commotie te hebben gezorgd. Gisterenavond ging bij Op1 hondenexpert Martin Gaus de discussie aan met hoofdpersoon Ron Kusters. In de uitzending zit ook Nikita met haar hond Chilli, die in de film figureren. In dat gesprek liepen de gemoederen tussen Ron en Martin Gaus flink op.

Honds

De documentaire toont in observerende shots de complexe relatie tussen mensen en hun hond. Hondenfluisteraar Ron staat mensen bij die problemen hebben met hun honden. Het blijken vaak niet de honden, maar de baasjes zelf die getraind moeten worden. ‘’Door de onbegrensde liefde voor hun dier vergeten mensen hun grenzen aan te geven’’, zegt Kusters er zelf over.

De intentie van regisseur Josefien was nooit om een ‘goede’ of ‘verkeerde’ manier van trainen te laten zien, laat ze weten. ‘’Maar ik ben blij dat er een discussie over is ontstaan. Dat zal altijd goed uitpakken voor het welzijn van honden. Voor mij is de relatie tussen mens en hond zo mooi, waardevol en rijk, dat zie je ook in de film, maar tegelijkertijd vind ik de band in essentie ook een beetje pijnlijk omdat de hond zich uiteindelijk altijd aan zal moeten passen aan de wereld van de mens.’’

De film draaide op het Nederlands Film Festival in de Gouden Kalf selectie en is de komende weken nog op het grote doek te zien. In Breda draait de film op elf november in het Chassé theater met aansluitend een Q&A. De Tv première is op zondag 25 oktober om 23:00 uur op NPO3.