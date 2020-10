25-jarige Nadir Faassen sinds woensdagavond vermist na verlaten van Bredaas café

BREDA - De 25-jarige Nadir Faassen uit Breda is sinds woensdagavond 30 september vermist. Om 03.00 uur verliet hij een café in het Bredase centrum, waarna hij niet meer gezien is. Zijn vrienden en familie maken zich erge zorgen en roepen daarom via Facebook iedereen op om uit te kijken naar de Bredanaar.

Nadir Faassen heeft woensdag 30 september nog met verschillende mensen contact gehad. Faassen was rond 23.00 uur klaar met werken, waarna hij met een aantal collega’s bij een café nog wat is gaan drinken. Dat café verliet hij om 03.00 uur alleen. Daarna is er niks meer van hem vernomen. Op donderdag en vrijdag moest 25-jarige Nadir werken, maar daar kwam hij niet opdagen. Ook is hij niet naar zijn voetbaltraining en wedstrijd geweest. De telefoon van de Bredanaar staat al die tijd al uit.

Faassen woont en werkt in Breda, maar komt uit het naastgelegen dorp Terheijden. Hij rijdt in een grijze Ford Focus met kenteken 78-JZ-PR. Zijn familie en vrienden maken zich erge zorgen om Nadir. Daarom roepen zij via Facebook iedereen op om naar hem uit te kijken. Heeft u hem gezien? Neem dan contact op met Laurie Cools.