NAC versterkt zich met Kaj de Rooij

BREDA - NAC Breda heeft een akkoord bereikt met Kaj de Rooi. De 19-jarige buitenspeler zette zondag zijn handtekening onder een overeenkomst voor drie jaar. Dat maakte de club om precies 19.12 uur bekend. De Rooij komt over van FC Eindhoven en sluit morgenochtend direct aan bij de training.

In 2009 ging Kaj van Wilhelmina Boys uit Best naar FC Eindhoven. Na een jaar bij FC Eindhoven te hebben gespeeld, maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Willem II/RKC waar hij uiteindelijk zes jaar speelde. In het seizoen 2016/2017 keerde Kaj terug bij FC Eindhoven. In het seizoen 2017/2018 mocht De Rooij een aantal keer plaatsnemen op de bank van FC Eindhoven, maar van een debuut kwam het nog niet. Zijn debuut volgde in het seizoen 2018/2019 wel. Op 17 augustus 2018 viel hij in de 85e minuut in tegen Jong PSV. Afgelopen seizoen was de officiële doorbraak van de jonge buitenspeler, waarin hij in 25 wedstrijden zes keer wist te scoren.

Maurice Steijn vertelt op de clubsite dat Kaj een speler is met veel diepte en scorend vermogen. “Daarnaast kan hij op meerdere posities uit de voeten. Het past goed in het beleid van de club om een jonge speler als Kaj te halen. We hebben nu een aantal ervaren mannen in combinatie met jong talent. Al met al een erg mooie mix.’’

De Rooij zelf is opgelucht en blij dat het eindelijk zover is. “Het nam de afgelopen periode wel wat extra druk met zich mee, maar dat hoort bij voetbal. Ik had liever dat het eerder was rondgekomen, maar dat is niet anders. Ik heb bewust voor NAC gekozen en het is de bedoeling om met NAC te promoveren.’’