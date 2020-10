Oud-bestuurder Laurentius Walter Vermeulen veroordeeld tot 30 maanden celstraf

BREDA - Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag Walter Vermeulen, oud-bestuurder van woningbouwvereniging Laurentius Breda, een celstraf van 30 maanden opgelegd, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Betrokken vastgoedhandelaar Wim Snoeren kreeg 20 maanden celstraf opgelegd. Het hof vindt bewezen dat Vermeulen zich liet omkopen door de vastgoedhandelaar.

Vermeulen speelde met de vastgoedhandelaar één-tweetjes buiten het zicht van de woningbouwvereniging. Hij liet de woningbouwvereniging tussen 2006 en 2012 voor twee projecten een veel te hoge prijs betalen aan de vastgoedhandelaar. Vervolgens hij ontving privégelden van de vastgoedhandelaar. Ook heeft Vermeulen een kostbaar schilderij aangenomen van een zakenrelatie, zonder dit te melden aan de woningbouwvereniging. Daarnaast waste hij grote geldbedragen wit. Er werd onder andere een koffer met 700.000 euro aangetroffen, die het hof als witgewassen geld aanmerkt. De vastgoedhandelaar en zijn bedrijven wasten ook geld wit.

“De verdachten vulden over de rug van de woningbouwvereniging schaamteloos hun zakken en bekommerden zich niet om de gevolgen voor anderen”, is de conclusie van de rechter. “Het handelen van de verdachten heeft grote impact; niet alleen voor de woningbouwvereniging, maar ook voor de huurders. Het oplichten van een woningbouwvereniging leidt tot een ondermijning van het vertrouwen dat de samenleving in dergelijke organisaties moet kunnen stellen.’’

?Rechtszaak?

In 2018 werd Vermeulen al veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. Daartegen ging hij in hoger beroep. In dat hoger beroep is hij nu veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De straf is dus iets lager geworden. Het hof heeft daarvoor gekozen vanwege de lange looptijd van het onderzoek. Er verstreek meer dan twee jaar voordat de zaak bij het haf was afgehandeld. De straf van de vastgoedhandelaar is door het hof bepaald op 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.