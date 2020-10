Politie: ‘Dood van Nadir (25) was noodlottig ongeval’

BREDA - De dood van de 25-jarige Nadir Faassen was een noodlottig ongeval. Dat heeft de politie maandag bevestigd naar aanleiding van beschikbaar gestelde camerabeelden.

De 25-jarige Nadir Faassen is door een noodlottig ongeval met zijn auto in het water geraakt. Dat kan de politie bevestigen naar aanleiding van camerabeelden die beschikbaar zijn gesteld. Nadir werd na een vermissing van vier dagen op maandag 5 oktober gevonden in het water langs de Markkade. Daar werd die ochtend ook zijn auto uit het water getakeld.

Petitie

Naar aanleiding van de dood van de 25-jarige Nadir uit Terheijden werd een petitie opgezet voor een vangrail langs de Markkade. Die petitie is inmiddels ruim 3200 keer ondertekend. Het ongeval waarbij Nadir in het water belandde is niet het eerste op die plek. Zo belandde er onder andere in 2011, 2012 en 2018 ook Bredanaars in de Mark langs de Markkade. Bij die drie ongevallen kwamen twee mensen om het leven.