Woningmarkt Breda dendert door met stijgende huizenprijzen en minder aanbod



BREDA - De Nederlandse woningmarkt is volop in beweging en in Breda is dat niet anders. In Breda en omgeving is de gemiddelde huizenprijs in het derde kwartaal van 2020 gestegen naar 364.000 euro. Dit is 13,8 procent hoger dan een jaar geleden.

In Nederland werd in het derde kwartaal van 2020 gemiddeld 354.000 euro betaald voor een woning. De gemiddelde huizenprijs in regio Breda komt met 364.000 euro boven het landelijk gemiddelde uit. Johanna Wagenaar, werkzaam Hendriks makelaardij Breda ziet ook dat veel mensen een bod doen dat hoger ligt dan de vraagprijs: “In mijn werkgebied wordt maar liefst 44,1 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht.”

Aanbod

In het derde kwartaal werden er 691 woningen aangeboden in Breda en omgeving. Johanna Wagenaar licht toe: “Het lage aanbod zorgt ervoor dat een woningzoeker in Breda keuze heeft uit ongeveer 2 woningen. In een evenwichtige woningmarkt ligt dit aantal tussen de 5 en 10 woningen.” De toenemende schaarste is terug te zien in de verkooptijd. In omgeving Breda staat een huis gemiddeld 85 dagen te koop, terwijl het landelijk gemiddelde op 101 dagen ligt.

Impact coronacrisis

Op dit moment is er een topdrukte op de woningmarkt een verrassing voor Wagenaar. ‘’In het begin van de coronacrisis hielden we ons hart vast, maar dat was niet nodig. Door schaarste op de markt en de lage hypotheekrente, blijven bezichtigingsaanvragen binnenstromen. Reden genoeg voor verkopers om hun verkoopplannen door te zetten. Dit zie je dan ook terug in de marktcijfers van het laatste kwartaal.”