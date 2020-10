Politie zoekt dringend naar verdachte man in Bavel: ‘Bel 112 als je hem ziet’

BAVEL - De politie in Bavel is dringend op zoek naar een man in verband met een verdachte situatie. De man is voor het laatste gesignaleerd in de omgeving Hoefke.

De man wordt in een burgernetmelding omschreven als gezet en is ongeveer 1 meter 80 lang. Het betreft een blanke man met kort zwart haar. Naar schatting is de verdachte rond de 40 jaar oud. Verder weet de politie te melden dat de een zwarte jas draagt, een spijkerbroek en sportieve schoenen.

Mensen die meer kunnen vertellen over de man, het signalement herkennen of iets verdachts hebben gezien kunnen dit melden via 112.