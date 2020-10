KRO-NCRV zendt zondag in opspraak geraakte Bredase film HONDS uit

BREDA - De documentaire HONDS van de Chaamse regisseur Josefien van Kooten en Bredase producent Ton van Zantvoort komt zondag 25 oktober om 23.00 uur bij KRO-NCRV op NPO3. De film ging in september in première in de Gouden Kalf Competitie op het Nederlandse Film Festival. Eerder deze maand raakte HONDS nog in opspraak.

De film van regisseur Josefien van Kooten, die woonachtig is in Chaam, is opgenomen in Tilburg en toont de complexe relatie tussen mens en dier. Zo staat hondenfluisteraar Ron mensen bij die problemen hebben met hun honden. De honden vertikken te luisteren, vertonen angstig gedrag, of zijn agressief en bijten. Het blijken vaak niet de honden, maar de baasjes zelf die getraind moeten worden. Door de onbegrensde liefde voor hun dier vergeten mensen hun grenzen aan te geven. De oplossing is dat baasjes leren om zich als hond te gedragen. Bredanaar Van Zantvoort omschreef eerder HONDS al als een tragikomische documentaire die in observerende shots de complexe relatie tussen mens en dier toont.

Eind september ging de documentaire in première in de Gouden Kalf Competitie op het Nederlands Film Festival, nadat de film in juli genomineerd waren voor de competitie. Op zondag 25 oktober draait de documentaire om 23.00 uur bij KRO-NCRV op NPO3.

Ophef

Eerder deze maand raakte de film in opspraak bij NPO Op1, omdat de hoofdpersoon Ron Kusters in een felle discussie belandde met hondenexpert Martin Gaus. Dinsdag 20 oktober was Kusters te gast bij de De 5 Uur Show, samen met Sacha Gaus, de dochter van Martin, om hierover verder te praten. Ook gaven vrijwel alle hondenbladen aan zich te distantiëren van de film. Nog voordat de film op tv is geweest kwamen er al verontwaardigde reacties binnen bij de makers. Mensen zijn het niet eens met de manier van honden trainen, die volgens hun achterhaald en onjuist zou zijn. “Mijn intentie was nooit om een ‘goede’ of ‘verkeerde’ manier van trainen te laten zien. Voor mij is de relatie tussen mens en hond zo mooi en dat zie je ook in de film”, reageerde Van Kooten op de discussie. “Tegelijkertijd vind ik de band in essentie ook een beetje pijnlijk omdat de hond zich altijd aan zal moeten passen aan de wereld van de mens. De manier van trainen verandert dit gegeven niet.”