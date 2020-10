Explosief aangetroffen in de Baliëndijk, politie zet gebied af

BREDA - De politie heeft vannacht in de wijk Doornbos-Linie een explosief aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om een handgranaat. De EOD kwam ter plaatse om het explosief veilig te stellen.

Naar aanleiding van een binnengekomen melding trof de politie vannacht een explosief aan voor twee winkels aan de Baliëndijk in Doornbos-Linie. Mogelijk gaat het om een handgranaat.

De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Direct omwonenden werden op de hoogte gebracht van de situatie, maar konden wel in hun woning blijven. Later in de nacht kwam de EOD ter plaatse om het explosief veilig te stellen.

De politie kan verder nog geen mededelingen doen over de situatie. Verdere berichtgeving volgt later vandaag, laat de politie weten.

