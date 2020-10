Stil zijn en luisteren? Dat is bij het nieuwe kinderboek van de Bredase Lindsay niet nodig

BREDA - De Bredase Lindsay van Ooijen heeft twee jonge kinderen die ze graag voorleest. Maar dat zij heel de tijd aan het woord is terwijl haar kinderen stil zitten te luisteren, vind ze eigenlijk maar niets. “Het is veel leuker als de kinderen zelf mee kunnen doen in het verhaal”, legt ze uit. Daarom besloot ze zélf een kinderboek te schrijven. Het interactieve ‘Beertje het is bedtijd!’ is nu uit.

Beertje het is bedtijd! is het eerste boek van Lindsay. ‘’Een grote stap, maar het idee zat al best lang in mijn hoofd’’, zegt Lindsay. ‘’Ik ben fulltime moeder voor mijn twee kinderen, maar ik wilde ernaast ook graag werken. Voor mij was het nu of nooit.’’

Als moeder merkte Lindsay dat als ze haar kinderen voorlas het vaak een moment was waarbij zij aan het woord was en de kinderen zaten te luisteren. Echter toen ze interactieve boeken voor ging lezen veranderde dit. Ze vond het zelf leuker, en haar kinderen waren enthousiaster. ‘’Het toevoegen van interacties in het boek stimuleert de fantasie en creativiteit van een kind. Hierdoor wordt lezen nog leuker en lees je écht samen. Het kind is betrokken bij en onderdeel van het verhaal.’’

Interactief lezen

Het viel Lindsay op dat het aanbod wat betreft interactieve boeken echter niet zo groot is. ‘’Daarom koos ik er voor om zelf een boek in deze stijl te schrijven.’’ Vaak hebben mensen een verkeerd idee bij de term interactief. ‘’Mensen denken dan dat je dingen in het boek kunt bewegen bijvoorbeeld. Dat is bij mijn boek niet het geval, je wordt opgenomen in het verhaal.’’ Lindsay komt met enkele voorbeelden. ‘’Het is bijvoorbeeld zo dat het beertje in het verhaal vraagt; wat is jouw naam? Of het beertje staat met zijn hand omhoog om een high-five te geven.’’ Daarnaast wordt in het boek gevraagd waar de blauwe pyjama van de beer is en wordt gevraagd wat er in jouw kamer blauw is. ‘’Op die manier zit je zowel in het verhaal als daarbuiten en kijk je om je heen’’, aldus Lindsay.



‘’Kinderen hebben profijt van interactief lezen’’, zegt Lindsay. ‘’Praten over het verhaal, over de personages, stellen van vragen, bekijken van illustraties en geven van opdrachten zorgen voor een positief effect op de woordenschat, met name bij jongere kinderen. Tevens geeft dit de taal- en leesvaardigheid een extra impuls.’’

Lezen kan altijd

Dat het belangrijk is om kinderen van jongs af aan voor te lezen en samen te lezen is algemeen bekend. ‘’Toch wordt dit onvoldoende in de praktijk toegepast en neemt het beeldschermgebruik van kinderen steeds meer toe’’ zegt Lindsay. ‘’Door vroeg te beginnen wordt lezen een goede gewoonte en lezen kan op ieder moment van de dag. Ik wil met dit boek ouders en voorlezers graag helpen om lezen laagdrempeliger te maken. Het is een herkenbaar verhaal voor een kind. Na een aantal keren voorlezen, gaat het kind er zelf mee aan de slag en word je mogelijk zelf voorgelezen!”



Beertje het is bedtijd! is online onder andere te koop via www.twinkelins.nl en Bol.com.



Beertje het is bedtijd! interactief kinderboek - Lindsay van Ooijen

