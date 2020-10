Evert van Huygevoort komt met coronaparodie op ‘Ik Spring Voor NAC’

BREDA - Zanger Evert van Huygevoort, bekend van het nummer ‘Ik spring voor NAC’, heeft een nieuw nummer uitgebracht. Het gaat om een coronavariant op een eerder nummer van de Bredase artiest. Het lied heet ‘Ik Wil Naar Nac’.

De huidige coronamaatregelen treffen het Nederlandse voetbal én dus ook NAC. En daar baalt de Bredase zanger Evert van Huygevoort stevig van. Daarom schreef hij het nummer ‘Ik Wil Naar NAC’.

In dit lied zingt de Bredanaar onder andere over dat ‘corona de boel verziekt’ en dat ‘iedereen het voetbal thuis op het FOX-kanaal moet kijken’. Verder is het refrein een herhaling van de zin ‘ik wil naar NAC’, een parodie op ‘ik spring voor NAC’.

Videoclip

De videoclip is te bekijken op YouTube. Daarin Zijn diverse NAC-supporters te zien die het voetbal vanuit thuis volgen. Ook is Van Huygevoort te zien in het Rat Verlegh Stadion. Ook ex-speler Ronnie Stam en huidig NAC-speler Sydney van Hooijdonk hebben een rol in de clip.