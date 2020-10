Breda krijgt er 100 elektrische deelscooters van Check bij

BREDA - Morgen plaatst ‘Check’ 100 nieuwe elektrische deelscooters in Breda. Met de 200 deelscooters van Go, brengt dat de teller nu op 300 scooters in Breda. Het is de bedoeling dat er nog 100 van Check gaan volgen.

Met deelscooters kun je makkelijk van a naar b in Breda. Daan Quaars, wethouder mobiliteit en digitalisering zegt dat de scooters het goed doen in de stad. ‘’Data geeft aan dat Bredanaars de deelscooters gebruiken en waarderen met een 7,7. Sinds juni zijn er bijna 100.000 ritten gemaakt, met een gemiddelde ritlengte van 3,5 km. Er zijn dus al bijna een half miljoen kilometers gereden. Zo’n 14.000 mensen hebben al gebruik gemaakt van de scooters, dat is dus bijna 1 op de 10 inwoners.’’ Het gebruik is in Breda ook hoger dan in andere steden.

Deelmobiliteit populair tijdens corona

Corona beïnvloedt de vervoerskeuze van mensen behoorlijk. Ze proberen grote groepen te mijden, waardoor het OV-gebruik veel minder is geworden. De elektrische scooters bieden een oplossing. “We zien dat onze elektrische deelscooters enorm aan populariteit hebben gewonnen gedurende de eerste golf coronabesmettingen’’, aldus Paul van Merrienboer, oprichter van Check. ‘’Dat komt omdat we feitelijk ‘social distancing’ ingebouwd hebben in ons product.’’

Parkeeroverlast

Toch zijn er ook minder positieve geluiden, met name rondom fout geparkeerde scooters in de openbare ruimte. Check zet zich actief in tegen overlast door foutgeparkeerde scooters. Eerder deze maand lanceerde het bedrijf de Parkeer Check, een functie in de app waarmee gebruikers met een druk op de knop fout geparkeerde scooters kunnen melden. Check wil hiermee haar gebruikers bewust maken van het belang van goed parkeren.