Twee Bredanaars (22 en 23) aangehouden voor witwassen en drugsbezit

BREDA - Twee inwoners uit Breda zijn dinsdagmiddag aangehouden omdat ze meerdere kilo’s drugs en een grote som geld bij zich hadden in een verborgen ruimte in een auto.

Op dinsdag 20 oktober om 13.00 uur zagen agenten op de A16 een auto rijden die ze aan een controle wilden onderwerpen. Het voertuig werd vervolgens op de Eikdonk in Breda gecontroleerd. Al snel werd duidelijk dat er een volle tas in een verborgen ruimte zat in de auto.

De twee inzittenden werden aangehouden en de auto werd naar een plaats voor onderzoek gebracht. Daar bleek dat er 7,5 kilo harddrugs in de tas zaten. Daarnaast bleek er ook een bedrag van bijna 35.000 euro in te zitten. De verdachten zijn twee mannen uit Breda van 22 en 23 jaar. Zij zijn aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

De auto, de drugs en het geld zijn in beslag genomen. Vrijdag worden de twee mannen voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.