Dodelijk slachtoffer ongeval Bredaseweg is 51-jarige man uit Rijsbergen

BREDA - Bij het dodelijke ongeval op de Bredaseweg tussen Breda en Rijsbergen is vanochtend een 51-jarige man uit Rijsbergen om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekend gemaakt. Hij reed met zijn auto vanuit Rijsbergen in de richting van Breda en kwam met zijn auto frontaal in aanrijding met een vrachtauto.

Rond 8:30 uur vanochtend vond er een ongeval plaats op de Bredaseweg tussen Breda en Rijsbergen. Een vrachtwagen botste daar frontaal op een personenauto. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De man in de personenauto overleefde dit niet.

Twee auto’s die achter de personenauto reden, werden ook geraakt. Deze bestuurders van deze voertuigen raakten hierbij gewond.

De vrachtwagenchauffeur was een 53-jarige man die vanuit Breda onderweg was naar Rijsbergen, hij heeft een verklaring afgelegd. Een verkeersongevallenanalist heeft ter plaatse een sporenonderzoek ingesteld naar het ongeval