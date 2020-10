Gemeenteraad pleit voor beveiligers en camerabewaking bij coronateststraat

BREDA - De politieke partijen in Breda zijn het met elkaar eens: De praktijken die momenteel plaatsvinden in de coronateststraat kunnen niet door de beugel. Daarnaast wordt door de vernielingen en bedreidingen het proces omtrent de testen belemmert. Daarom pleit de gemeenteraad voor beveiligers en camera’s.

In een brief aan het college, die door acht van de negen partijen uit de gemeenteraad, werd ondertekend, laat de raad weten blij te zijn met de teststraat. ‘’Deze teststraat moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Bredanaars getest kunnen worden op het moment dat zij coronagerelateerde klachten hebben,’’ zegt Rick Zager van de VVD. ‘’Hierdoor kan onze samenleving, zo goed als dat het nu kan, draaiende blijven.’’

De gemeenteraad steunt alle medewerkers die de op teststraat werken. ‘’Mede door hun inzet kunnen we het coronavirus eronder krijgen’’, zo vinden de partijen. ‘’Zij verdienen dan ook onze steun.’’

Niet iedereen is blij met de teststraat

Toch moet de politiek in Breda erkennen dat blijkbaar niet iedereen blij is met de teststraat. Een aantal inwoners liet dit ook merken door mensen bij de teststraat te intimideren en door spullen te vernielen. En dat is onacceptabel stellen de partijen. “Onze fracties vinden dat er geen millimeter ruimte moet worden geboden aan dit soort types. Protesteren doen ze maar op het lege Chasseveld, niet bij de teststraat.”

De gemeenteraad vindt dat de professionals zich veilig moeten voelen tijden hun werkzaamheden. Ze pleiten voor de inzet van particuliere beveiligers en ook de plaatsing van camera’s om de boel in de gaten houden.