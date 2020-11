Thebe en GGz Breburg bouwen samen aan zorgcomplex en specialistisch centrum in Princenhage

BREDA - Thebe en GGz BreBurg gaan zich gezamenlijk inzetten voor de zorg aan ouderen die zich niet meer zelfstandig in de eigen leefomgeving kunnen redden. Zo wordt er een gebouwdeel in Princenhage ontwikkeld in de vorm van een specialistisch centrum.