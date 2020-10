Doorrijder ongeval Nieuwe Prinsenkade krijgt in hoger beroep vijf jaar cel

BREDA - De 26-jarige Bredanaar die in 2017 een man aanreed op het zebrapad aan de Nieuwe Prinsenkade, krijgt in hoger beroep vijf jaar celstraf. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vandaag bepaald. De rechtbank in Breda veroordeelde de man eerder nog tot vier jaar cel.

Drie jaar geleden, op 29 oktober 2017, reed een 26-jarige Bredanaar een man aan op het zebrapad op de Nieuwe Prinsenkade. Hierna reed hij door. Uit camerabeelden bleek dat de man veel te hard reed. Ook is te zien dat het slachtoffer meters door de lucht vliegt. Het slachtoffer liep hierbij ernstig letsel op. Zo lag hij een tijd lang in coma, is hij blind geworden aan één oog en moest hij opnieuw leren praten, eten en lopen.

Hoger beroep

De 26-jarige Bredanaar ging in hoger beroep tegen zijn vierjarige celstraf. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de verdachte vandaag tot vijf jaar, in plaats van vier. Het hof rekent de veroordeelde aan dat hij doorreed en het slachtoffer in kritieke toestand achterliet. In het oordeel van het gerechtshof wordt bovendien zwaar getild aan de poging tot doodslag. De man had door het handelen van de veroordeelde zijn leven kunnen verliezen. Ook neemt de man geen verantwoordelijkheid voor zijn daden en toont hij geen berouw volgens het gerechtshof.

Al met al vindt men dat, gezien de ernst van de zaak, een celstraf van vier jaar niet volstaat. Daarom wordt hem een celstraf van vijf jaar met aftrek van voorarrest opgelegd. Daarnaast krijgt de man een rij-ontzegging van vijf jaar opgelegd.