Het succes van Evert van Huygevoort: ‘Zelfs van Jelle ten Rouwelaar kreeg ik een reactie op het nummer’

BREDA - Hij is in Breda geen onbekende en steekt zijn liefde voor NAC niet onder stoelen of banken. Onlangs kwam hij met het nummer ‘Ik wil naar NAC’, een parodie op zijn eerdere nummer ‘Ik spring voor NAC’. Dat kan natuurlijk maar over één iemand gaan: Evert van Huygevoort. Hoe beleeft hij deze tijd zonder het voetbal?

Uit zijn nieuwste nummer bleek al dat Evert het voetbal en NAC in het bijzonder mist. Ook kan hij qua optredens momenteel weinig tot niets doen en dus verveelt Evert zich enorm. ‘’Het voelt alsof je een stadionverbod hebt. Ik zit hier thuis voor de televisie NAC te kijken en een klein stukje verderop is gewoon het stadion.’’ Ook het optreden staat op een laag pitje en dat is een enorm contrast met hoe zijn leven er eerst uitzag. ‘’Optredens gaan nu ook niet door, als je nu kijkt naar toen NAC promoveerde. Toen stond ik gewoon voor 20.000 man te zingen.’’ Evert laat een filmpje zien van het optreden, rijen dik staan de mensen mee te springen voor NAC. Een enorm contrast met de huidige tijd.

Missen van de sfeer

Wat Evert het meeste mist is niet eens het voetbal zelf, maar alles er omheen. ‘’Gezellig met vrienden naar het voetbal met een biertje erbij, dat mis ik’’, zegt Evert. ‘’De sfeer, het schreeuwen, het met elkaar zijn. Dat mis ik enorm.’’

Onlangs kwam het nummer ‘Ik wil naar NAC’ uit, maar het idee hiervoor kwam niet eens van Evert zelf. ‘’Ik kreeg een berichtje binnen met het idee om ‘Ik spring voor NAC’ aan te passen naar ‘Ik wil naar NAC’ omdat dat iets is wat in deze periode enorm leeft’’, zegt Evert. Hij stuurde het idee door naar de mensen binnen zijn team en ook zij waren enthousiast. Evert ging aan de slag met de tekst en door zijn contacten binnen NAC kon hij ook de clip mooi vormgeven. ‘’NAC heeft geregeld dat ik alleen in het stadion kon staan om het contrast moor weer te geven in de video’’, aldus Evert.

Er kwamen mooie reacties op het nummer. Zelfs van voormalig NAC-doelman Jelle ten Rouwelaar, die erg positief was over het nummer. ‘’Dat is natuurlijk heel mooi, als supporters zo iets horen van een huidige- of oud-speler.’’