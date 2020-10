Man klimt in bouwkraan bij station: Hulpdiensten rukken groot uit

BREDA - Een man heeft vandaag voor een hectische situatie gezorgd vlakbij station Breda. Hij klom in een bouwkraan. Hulpdiensten rukten groot uit. Mede dankzij een onderhandelaar klom de man uiteindelijk zelf uit de kraan.

Aan het einde van de middag kwam bij de politie een melding binnen dat een man in een bouwkraan op een terrein naast het station was geklommen. Hulpdiensten rukten groot uit voor de melding. Ook werd er een springkussen naar het terrein aan de Stationslaan gebracht.

Er werd door de politie een onderhandelaar ingezet. Mede dankzij deze onderhandelaar klom de man met tussenpozen uit de bouwkraan. Hij gaf zich over en werd naar een ambulance gebracht. Wat er verder met de man zal gebeuren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe hij de mogelijkheid heeft gekregen om op het terrein in de bouwkraan te klimmen.



