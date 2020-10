Bredase horecamedewerkers gaan dankzij nieuwe samenwerking massaal aan de slag bij Surplus

BREDA - De Bredase Horeca en welzijns- en zorgorganisatie Surplus gaan een samenwerking aan. Horecamedewerkers krijgen de kans een korte opleiding te volgen, en kunnen daarna aan de slag bij Surplus. Zo wordt de zorg ontzorgt, én krijgen ondernemers de kans om hun personeel aan de slag te houden. Daarmee kunnen ontslagen worden voorkomen. Bestuursleden Marijn van Dijke en Johan de Vos van KHN Breda zijn maar wat trots op deze samenwerkingen de massale animo vanuit hun collega’s. Zij hopen op landelijke navolging.

Net als andere zorgorganisaties zoekt ook Surplus constant naar nieuwe medewerkers. Zeker nu omdat de gevolgen van corona groot zijn binnen de zorg. ‘’Corona vraagt veel van ons allemaal, in het bijzonder ook van onze medewerkers’’, aldus Anton van Mansum, voorzitter raad van bestuur Surplus. Onze zorgmedewerkers willen we maximaal inzetten voor de dagelijkse zorgtaken en zo min mogelijk belasten in deze tijd met andere taken. Deze taken kunnen namelijk ook gedaan worden door niet-zorgmedewerkers. Vandaar deze samenwerking. Surplus zoekt medewerkers die haar bewoners een fijne dag willen geven en de horecaondernemers willen een situatie creëren waarin hun medewerkers aan de slag blijven.

Kans

KHN Breda is enorm blij dat ze deze kans geboden krijgen om een steentje bij tedragen tijdens deze crisis. “Toen we met Surplus in gesprek gingen kwam het Bredase ‘’Samen staan we sterk’’ gelijk naar boven. Het is voor ons als horeca een enorme kans om ons personeel niet kwijt te raken maar juist tijdelijk te kunnen onder brengen. We kunnen eigenlijk niet uitleggen wat het voor ons als horecaondernemers betekent dat we enerzijds onze mensen kunnen helpen met tijdelijk werk, en dan juist in de zorgsector en anderzijds weten dat als we weer open mogen als horeca, dat onze mensen er dan weer gelijk zijn voor ons. Deze samenwerking betekent voor veel collega’s van ons wellicht de overleving van deze crisis. Vandaar ook de massale interesse van collega’s”, aldus De Vos en Van Dijke namens de KHN Breda. Vele honderden collega’s hebben zich al aangemeld. Van kroegeigenaren, barpersoneel, bedrijfsleiders, koks tot schoonmakers, er zit dus van alles tussen. “Iedereen wil de zorg meehelpen te ontzorgen in deze crisis.”

Opleidingen

Surplus kijkt in deze situatie naar de wens van de mensen die komen helpen. Vanuit daar wordt gekeken waar de mensen vanuit de horeca het beste tot hun recht komen. Surplus biedt drie verschillende (gratis) opleidingen aan. Na die korte, ongeveer een week, gratis opleiding kun je direct aan de slag binnen één van de woonzorgcentra of binnen één van de thuiszorgteams van Surplus. Zo’n opleiding in deze specifieke situatie kun je zien als een soort introductieweek om er zo snel en goed achter te komen wat iemand leuk vindt om te doen en mensen de nodige kennis bij te brengen. ‘’Het tijdelijke karakter en de opstelling van Surplus hierin zijn het grootste deel van het succes,’’ aldus van Dijke en de Vos.



“We hopen zo aan Nederland te kunnen laten zien dat ondanks onze benarde situatie als horecaondernemers en werknemers dat we onze verantwoordelijkheid massaal willen nemen. Dit ook vanuit het oogpunt dat horeca mensen van nature al zorgzaam zijn voor hun gasten. De zorg staat onder druk tijdens deze crisis. Wij willen met al die honderden collega’s zo snel mogelijk ondersteuning bieden voor de zorg voor onze ouderen. Onze ouderen hebben natuurlijk recht op een mooie oude dag, hopelijk kunnen we zo ons steentje bijdragen’’, aldus de twee heren van KHN Breda.