Fietser naar het ziekenhuis na aanrijding op fietspad langs de Graaf Hendrik III Laan

BREDA - Een fietser is dinsdagochtend aangereden door een automobilist. Het ongeval vond plaats op het fietspand bij de overgang van van de Graaf Hendrik lll Laan naar de Willem van Oranjelaan.

Een fietser werd vanochtend aangereden door een automobilist. Het ongeval vond plaats waar de Graaf Hendrik lll Laan overgaat in de Willem van Oranjelaan, net voorbij het viaduct. Het slachtoffer reed hier op het fietspad. Wat precies de toedracht was van het ongeval is niet bekend. Aangezien de fietser op het fietspad reed dat voorrang heeft, lijkt het erop alsof de automobilist de fietser over het hoofd heeft gezien bij het afslaan.

Slachtoffer

Een ambulance arriveerde samen met een politieauto op de plek van het ongeval. De fietser werd met nog onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis, zijn fiets is door de politie meegenomen.

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij, ook de bijrijder mankeerde niets.



PERRY ROOVERS