Auto flink beschadigd bij aanrijding op Woonboulevard

BREDA - Een auto heeft flinke schade opgelopen tijdens een botsing op de woonboulevard. Twee auto’s op het terrein botsten bovenop elkaar.

Er zijn vanmiddag twee auto’s op elkaar gebotst op het terrein van de Kruisvoort. Rond half drie kwam er bij de alarmcentrale een melding binnen over het ongeval. Een politieauto en ambulance rukte uit. Deze arriveerden even later op de locatie van het ongeluk.

Een van de auto’s liep fikse schade op aan de voorkant van het voertuig. De andere auto liep flink wat deuken op aan de achterkant, maar kwam er een stuk beter vanaf dan het eerste voertuig. Een persoon wordt nog nagekeken in de ambulance.

?De exacte oorzaak van het ongeval is nog onbekend.