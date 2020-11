Inbraak in winkel aan Ginnekenstraat: inbreker weet ondanks politie-inzet ongezien te ontkomen

BREDA - In een winkel aan de Ginnekenstraat is afgelopen nacht een inbraak gepleegd. De politie heeft de inbreker op heterdaad proberen aan te houden, maar dat is niet gelukt. Het is onduidelijk of er iets buit gemaakt is.

In de nacht van zaterdag op zondag is er een inbraak gepleegd in een winkel aan de Ginnekenstraat. Toen de politie ter plekke kwam, zagen zij iemand in de winkel staan. Een hoogwerker van de brandweer werd opgeroepen om de politie op het dak te zetten. Ook heeft de politie aan de achterzijde van het pand een deur geforceerd. Vervolgens gingen agenten met een hond naar binnen.

De inbreker werd niet meer in de winkel aangetroffen. Wel zag de politie dat er een ruit geforceerd was. Gedurende het onderzoek had de politie alle toegangswegen afgesloten. Toch lukte het de inbreker om ongezien te ontkomen. Het is niet duidelijk of hij iets heeft buit gemaakt.