Anneke Kempen (86) ruimt al vijf jaar afval op in de buurt: ‘Soms ligt het de volgende dag alweer vol’

BREDA - Zwerfafval is een doorn in het oog van veel mensen, zo ook voor Anneke Kempen (86). Zij ruimt al ruim vijf jaar vuilnis op in de buurt van haar huis in de Haagse Beemden. Minimaal één keer per week gaat ze met een afvalzak naar buiten en deze is vol bij binnenkomst.

Al vijf jaar ruimt Anneke vuilnis op bij haar in de buurt. Ze vindt het enorm vervelend om keer op keer te zien dat de buurt vol ligt met allerlei soorten vuilnis. ‘’Mensen gooien de dingen gewoon op straat. Omdat ik het lelijk vind dat mijn hele buurt vol met afval ligt ga ik het dan opruimen, maar soms lijkt het onbegonnen werk. De ene dag heb je alles netjes opgeruimd en de volgende dag ligt alles weer vol.’’

Anneke laat zich niet ontmoedigen door het vele afval en het feit dat het er om de haverklap weer ligt. ‘’Ik krijg alsnog wel veel complimenten uit de buurt over dat het wel een stuk schoner is. Zelfs al ligt er soms nog afval het is wel een stuk schoner dan normaal, dat doet me dan wel weer goed.’’

Anderen stimuleren

Tijdens haar ‘opruimwandelingen’ komt Anneke, zeker wanneer het goed weer is, de nodige mensen tegen. ‘’Mensen zeggen dan tegen me ‘goed bezig’ en dan zeg ik terug wat let je om het ook te doen? Daar krijg ik dan vaak geen reactie meer op. Het is natuurlijk goed bedoelt van die mensen, maar het zou fijn zijn als meer mensen het doen. En nog fijner als mensen hun rotzooi gewoon niet op straat gooien.’’

Nu het kouder wordt komt Anneke minder mensen tegen op straat, dit zorgt ook weer voor minder rotzooi. Maar de rotzooi die er ligt blijft vaak wel liggen. ‘’Als het lekker zonnig is noem ik dit weleens ‘weggooiweer’. Mensen zijn buiten, drinken of eten wat en gooien de verpakkingen vervolgens op de grond. In die tijd is het lekker om buiten te zijn, dus dan ga ik weer afval rapen en zie je weleens meer mensen die dat ook doen. Maar wanneer het kouder wordt hebben mensen er vaak geen zin in.’’

Anneke wil graag benadrukken dat afval rapen iets is wat je vol moet houden. ‘’Tijdens goed en slecht weer moet je toch op pad gaan en je moet het ook blijven doen. Als je één keer zegt: ‘ik ga niet’ dan gaat het bergafwaarts en ga je uiteindelijk helemaal niet meer.’’

Afval komt niet alleen van de jeugd

Al het zwerfafval komt zeker niet alleen van jongeren zegt Anneke. ‘’Er zit hier een school in de buurt en ik merk wel dat de leerlingen veel dingen op de grond gooien. Ik kom ook veel zakken van Mc Donalds tegen. Maar het gebeurd ook regelmatig dat volwassenen gewoon een zak rotzooi uit hun autoraam gooien of hun asbak ergens legen. Daarnaast kom ik veel lege bierblikjes tegen, die moeten grotendeels toch wel van volwassenen afkomen lijkt me.’’

Moeilijk oplosbaar probleem

Anneke kaartte het probleem al weleens aan bij de gemeente en een school in de buurt. ‘’De gemeente geeft aan niet de mankracht te hebben om mensen in te zetten. De school vindt het vervelend, maar geeft ook aan dat nou eenmaal niet alle jeugd hiernaar gaat luisteren.’’

Anneke heeft ook weleens aan mensen gevraagd die ze tegenkomt of zij weleens afval oprapen. ‘’Dan zeggen ze dat als ze iets zien liggen ze het wel oprapen, maar dat is ook maar éénmalig. Ook kinderen die ik tegenkom in de supermarkt probeer ik te motiveren om hun afval niet op straat te gooien. Ze zeggen dat ze dit niet doen, maar of dat zo is weet ik ook niet.’’