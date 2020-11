Terminaal zieke Sjoerd start foundation: ‘Slokdarmkanker wordt vaak te laat ontdekt, net zoals bij mij’

BREDA - 16 oktober 2019 is een zwarte dag uit het leven van Sjoerd Daniels en zijn gezin. De goedlachse levensgenieter én vader van twee, kreeg op die dag de diagnose slokdarmkanker. “Onze wereld stortte compleet in.” Nu, zo’n jaar later komt de Bredanaar met een foundation om geld in te zamelen voor onderzoek. “Laten we samen voorkomen, wat mij is overkomen.”

Na omstandigheden gaat het momenteel best goed met Sjoerd. Hij krijgt palliatieve chemotherapie, waar hij gelukkig weinig last van heeft. “Ik heb minder energie en wat last van kleine ongemakken, maar ik functioneer gewoon normaal”, laat hij weten. Sinds zijn diagnose is Sjoerd gaan genieten van de kleine dingen in het leven. “Je hoort vaak dat mensen in een vergelijkbare situatie bucketlists gaan maken, maar die heb ik niet”, vertelt hij. “Ik geniet vooral met mijn gezin en mijn vrienden.”

Op 10 oktober 2019 belandde Sjoerd in het ziekenhuis met een voedselprop in zijn keel. Iets wat totaal onverwachts kwam. De toen 39-jarige Bredanaar stond vol in het leven. “Onze kinderen gingen net naar school én ik kreeg een nieuwe functie. Ik had daar echt veel zin in. Ik had verder ook helemaal geen klachten, ik voelde me gezond.” Maar het tegendeel bleek waar. Zes dagen later, en na verschillende onderzoeken, kreeg Sjoerd de diagnose: slokdarmkanker. Het gezin kwam in een rollercoaster terecht. Er werd besloten om Sjoerd te gaan opereren. “De enige behandeling tegen dit type kanker is een operatie”, legt hij uit. “Ze halen dan heel je slokdarm weg.”

Met goede moed ging de Bredanaar het proces is, maar een aantal dagen voor de geplande operatie sloeg het noodlot opnieuw toe. “Op een scan bleek dat ik uitzaaiingen had”, vertelt Sjoerd. “En dan stopt alles.” De artsen vertelden Sjoerd dat hij het gevecht tegen kanker niet meer zou gaan winnen. “Met chemotherapie viel alleen nog maar tijd te rekken.”

Sjoerd Daniels Foundation



Slokdarmkanker is volgens Sjoerd een echte sluipmoordenaar. “Eigenlijk wordt de ziekte bijna altijd te laat ontdekt. Net zoals bij mij.” Daarom moet er volgens hem beter onderzoek én betere voorlichting komen. “Als je het op tijd ontdekt, kan een operatie misschien nog helpen.” Om die reden is de Bredanaar samen met zijn vrienden een foundation gestart. “Er moet meer aandacht komen voor deze vorm van kanker. Laten we samen voorkomen, wat mij is overkomen.”

Gisteren werd de Sjoerd Daniels Foundation gelanceerd. “De reacties waren overweldigend. Uit alle hoeken komen reacties”, zegt Sjoerd trots. “Inmiddels is er al meer dan 25.000 euro opgehaald. Dat is echt boven al onze verwachtingen. We hebben inmiddels ook een partij gevonden waar we mee in contact zijn en we hopen samen zoveel mogelijk te bereiken in de strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte.”

Wil jij ook graag doneren? Dat kan! Klik dan hier.