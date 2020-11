Weer een steekincident in Breda: ‘Situatie kent alleen maar slachtoffers’

BREDA - Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij die gisteren plaatsvond op de Seringenlaan tegenover het Markenhage. Wel is duidelijk dat de steekpartij het gevolg was van een conflict tussen het slachtoffer en de verdachte, zo meldt een woordvoerster van de politie. Burgemeester Paul Depla heeft geschokt gereageerd op het incident: “Onwerkelijk om als ouders een telefoontje te krijgen dat je kind zoiets gruwelijks is overkomen. Deze gebeurtenissen kennen ook alleen maar slachtoffers.”

Op de Seringenlaan vond gisterenmiddag rond 13:45 uur een steekpartij plaats. De steekpartij was het gevolg van een conflict tussen de verdachte en het slachtoffer, zo meldt de politie Breda. De twee tieners kenden elkaar. Waar het conflict precies over ging en hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen heeft de politie nog niet kunnen achterhalen.

Tijdens het conflict raakte een 16-jarige jongen gewond aan zijn onderbeen en hand. Hij bloedde hevig en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De dader sloeg op de vlucht, maar kon later worden aangehouden door agenten. De verdachte is een 17-jarige jongen.

Reactie burgemeester Depla

Burgemeester Paul Depla reageerde op Facebook geschokt op het incident. ‘’Weer worden we opgeschrikt door een steekincident onder jonge mensen. Traumatisch voor de betrokken personen. Onwerkelijk om als ouders een telefoontje te krijgen dat je kind zoiets gruwelijks is overkomen. Deze gebeurtenissen kennen ook alleen maar slachtoffers. Wapenbezit en wapengebruik onder jongeren zijn niet normaal en dat mogen ze ook nooit worden. Erg genoeg horen we dit soort verschrikkelijke verhalen met regelmaat voorbij komen. In alle geledingen van de maatschappij zijn hierover bij herhaling dringende zorgen geuit.’’

De burgemeester laat tegelijkertijd weten dat er gisteren wel weer een flinke stap is gezet in de aanpak van dit probleem. Dit werd gedaan in de vorm van de presentatie van het landelijke actieplan “Wapens en Jongeren” waar gemeente Breda ook mede-initiatiefnemer van is. ‘’Het is belangrijk om door middel van gerichte acties het bezit van steekwapens flink te verminderen waardoor de kans op dit soort incidenten met steekwapens drastisch verkleind’’, aldus Depla. ‘’Het incident van gisteren in Breda maakt helaas maar weer heel erg duidelijk hoe hard die aanpak nodig is.’’