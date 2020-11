Regenboogbank in het Valkenberg door vandalen beklad

BREDA - De nieuwe regenboogbank in het Valkenberg is vandaag beklad. Gemeentemedewerkers zijn meteen ter plaatse gegaan om de bank schoon te maken. Burgemeester Depla is boos over het voorval. Hij noemt de bekladding respectloos.

Sinds 11 oktober staat er in het Valkenberg een regenboogbank. Die bank is de vervanger van het regenboogpad, dat inmiddels flink is vervaagd, en staat voor de acceptatie die Breda uit wil stralen. “Breda is een regenbooggemeente, en wij willen aan dit onderwerp het hele jaar door aandacht geven”, liet wethouder Miriam Haagh destijds weten. “Iedereen moet hier zichzelf kunnen zijn. Het regenboogbankje maakt het onderwerp zichtbaar, het trekt de aandacht en hopelijk triggert het mensen om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Wij wilden hier niet zomaar een regenboogbankje zetten, hiermee willen wij mensen aan het denken zetten.”

Vandaag is de regenboogbank echter flink beklad. Vandalen hebben met grijze verf een groot deel van de 'vlag' die over de bank heen gedrapeerd lijkt te liggen besmeurd. Dit tot onbegrip van burgemeester Depla. Hij reageert boos op het voorval. "Respectloos. Gun iedereen de vrijheid om te zijn wie men wil zijn. En blijf af van de Regenboogbankjes in het Valkenberg. Want zij laten zien dat Breda echt van iedereen is."

De gemeente heeft medewerkers de bank vanmiddag meteen laten reinigen.