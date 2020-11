Bredase politiek wil oplossing voor tekort aan openbare toiletten in binnenstad

BREDA - Sinds de horeca dicht is vanwege de coronamaatregelen kunnen bezoekers van het Bredase centrum bijna nergens meer naar de wc. Volgens lokale ondernemers blijven vooral de oudere klanten hierdoor veelal weg. De lokale politiek wil hier graag een oplossing voor zien.

Horecagelegenheden waar koffie of eten is af te halen moeten hun toilet gesloten houden voor klanten wegens coronamaatregelen. Voor een flinke groep mensen is het hierdoor lastig of zelfs niet mogelijk om nog naar de stad te komen.

Voor personen met een beperking, zwangere vrouwen, ouderen of personen die kampen met blaas- of buikproblemen is dit een groot probleem. Daarnaast zijn veel mensen niet bekend met de bestaande openbare toiletten, zoals die in de parkeergarages en de fietsenstallingen.

Bredase raad

Meerdere partijen in Breda vinden het geringe aantal openbare toiletten in Breda een groot probleem. Ze roepen het college dan ook op hier iets aan te doen. ´Anders sluit je mensen buiten´, zegt Monica Tecklenburg van GroenLinks Breda. De partij wil verder weten of het college op de hoogte is van het beperkte aantal toiletten, zeker in de coronatijd. Ook willen ze weten wat het college hiermee gaat doen. Datzelfde vragen de VVD en D66 zich af.

Het CDA wil weten of het college het überhaupt eens is met het gegeven dat er te weinig toiletten zijn. ‘Omdat het enige tijd duren zal duren voordat een definitieve oplossing gerealiseerd kan worden moet er een tijdelijke oplossing komen’, zegt Christel de Baat van het CDA. Tegelijkertijd stelt de partij voor mobiele toiletwagens zoals op festivals als tijdelijke oplossing door te voeren.