Eend Puk werd opgevoed door Teterings gezin, maar is nu de buurt tot last

TETERINGEN - Puk de eend is een bekend gezicht in Teteringen. De eend leeft al een tijdje bij het gezin van Marjan. Puk werd geboren in de tuin van het gezin, waar moeder eend een nestje had. Puk bleef uiteindelijk achter en werd onderdeel van het gezin van Marjan. Maar de buurt is minder blij met het beestje. Zo waggelt de eend regelmatig door het dorp en zit hij weleens bij het kinderdagverblijf. Het gezin zit nu in dubio.

Het was een gezellige boel afgelopen zomer bij Marjan Sins thuis. Een setje eenden streek neer en had het blijkbaar enorm naar de zin. Zo erg dat ze besloten een nestje te leggen in de tuin. Moeder eend legde negen eitjes in de bak van Marjans olijfboom. Reden voor het Teteringse gezin om de tuin aan te passen. Ze maakten een vijver, zodat de enden nog meer van hun verblijf konden genieten.

De negen eitjes kwamen uit, maar één van de kleine eendjes bleef wat achter. Marjans kinderen hebben het eendje gered. De moeder eend was nergens meer te bekennen. ‘’Ik heb vervolgens gebeld met de dierenambulance en de vogelopvang’’, zegt Marjan. ‘’Zij vertelden dat ze er niets mee konden doen en dat het eendje het waarschijnlijk niet zou halen.’’ Dit liet het gezin echter niet gebeuren.

Onderdeel van het gezin

Het eendje werd verzorgd en werd opgenomen in het gezin. ‘’We hebben destijds een caviakooi, echt een flinke kooi, ingericht voor het eendje dat we de naam Puk gaven, of The Pukster’’, zegt Marjan. Inmiddels is Puk dankzij het gezin opgegroeid tot een grote eend die graag met kinderen omgaat. ‘’We hebben Puk vanaf het begin de vrijheid gegeven om uit te vliegen en zijn ding te doen’’, aldus Marjan. ‘’Het is van origine een wild dier, een die lekker wil vliegen. We hadden dan ook verwacht dat hij misschien uit zou vliegen, maar hij bleef bij ons. Als we ‘s avonds op de bank zitten loopt hij van schoot naar schoot.’’

Klachten

Puk is een echte kindervriend en vliegt in de buurt weleens uit. Dan komt hij bijvoorbeeld terecht bij de kinderopvang, die in de buurt van ‘zijn’ huis zit. ‘’Ik word dan gebeld door mensen uit de buurt of van de school’’, zegt Marjan. ‘’Maar het is in principe een wilde eend, die vliegt nou eenmaal en loopt rond. Er komen ook duiven, kraaien en katten op het schoolplein’’, merkt Marjan terecht op.

Tegelijkertijd wil Marjan ook met iedereen rekening houden en niemand tot last zijn. ‘’Daarom zitten we nu erg in dubio over wat we moeten doen. Ik plaatste een oproepje op Facebook om Puk ergens onder te brengen. In het wild zou hij waarschijnlijk niet meer overleven, dus dat is geen optie.” Wel meldde zich al veel mensen die Puk een nieuw thuis willen geven. “Dat zij we nu aan het bekijken. Het moet dan wel een plek in de buurt zijn. Mijn zoon Marijn wil Puk nog kunnen bezoeken. Hij is nu al compleet van slag dat hij misschien weg moet.’’

Marjan sluit ook niet uit dat Puk gewoon lekker bij hen blijft. ‘’Wij willen niemand tot last zijn, maar hebben ook niet het idee dat we dat zijn. Veel mensen die reageerden op Facebook zeiden ook al dat het gezeur is. Het gaat ook voornamelijk om het feit dat Puk weleens bij het kinderdagverblijf zit. Maar zoals ik al zei zitten er ook andere dieren.’’



Marjan Sins - Puk en Marijn