Bredase bedrijven kregen dit jaar al ruim 145 miljoen aan NOW-uitkeringen

BREDA - Bredase bedrijven hebben in 2020 145 miljoen euro ontvangen aan NOW-uitkeringen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. De NOW uitkering is er om ondernemers die omzetverlies lijden door de coronacrisis tegemoet te komen.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden

Uitkeringen Breda

In totaal kregen bedrijven uit Breda tijdens de eerste NOW-regeling een bedrag van ruim 98 miljoen euro uitgekeerd. Tijdens de tweede NOW-regeling was dit ruim 46,7 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van zelfboekhouden.com naar aanleiding van cijfers die het UWV bekend heeft gemaakt.

De tweede NOW-uitkering was dus ruim 50 miljoen minder dan de eerste. Desalniettemin kreeg Breda in totaal een bedrag van ruim 145 miljoen uitgekeerd dit jaar. In Noord-Brabant is het de gemeente Den Bosch waar het meeste geld naartoe ging. Daar ontvingen bedrijven 156 miljoen euro.