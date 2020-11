Discussieavond Cancel culture: ‘Nu worden dingen onder druk verwijderd’

BREDA - Het Chassé Theater en Studio Zeitgeist organiseren in samenwerking met BredaPhoto vanavond een discussieavond. Deze zal gaan over de zogeheten ‘cancel-culture’, dit vooral naar aanleiding van het kunstwerk van Erik Kessels dat tijdens BredaPhoto werd verwijderd. De vraag: is het terechte kritiek op de gevestigde orde of een nieuwe taboe? zal hierbij centraal staan.

Cancel-culture; terechte kritiek op de gevestigde orde of de creatie van een nieuwe taboe? Deze vraag zal vanavond centraal staan tijdens de discussieavond over de cancel-culture. Aanleiding voor dit debat is het kunstwerk ‘Destroy my face’ van kunstenaar Erik Kessels dat veel kritiek kreeg te verduren. Onder druk van deze kritiek werd besloten het kunstwerk weg te halen.

‘’Sponsoren trokken zich naar aanleiding van de ontstane ophef terug’’, zegt een woordvoerder van BredaPhoto. ‘’Het kunstwerk lag bij skatebaan Pier15 en hun voortbestaan kwam hierdoor in het geding en dus besloten zij het te laten verwijderen. Wij waren het hier niet mee eens en vinden dit ook niet de juiste manier om dit te bewerkstelligen.’’

Anonimiteit van social-media

Wat vooral steekt bij de creatieve sectoren is het feit dat het vaak in de anonimiteit gebeurd op sociale mediakanalen. ‘’Iemand schrijft iets zonder er over na te denken en die stap op social media natuurlijk ook makkelijk te zetten’’, zo laat de woordvoerder van BredaPhoto weten. ‘’Er wordt een oproepje geplaatst, dit wordt gedeeld en geliket en groeit dan heel erg. Zo erg zelfs dat er een druk ontstaat op makers en sponsoren waardoor ze soms besluiten maar toe te geven aan die druk. En dat gebeurt niet op de juiste manier, door het samen te bespreken en tot een oplossing te komen.’’

In het geval van het kunstwerk van Kessels werd bijvoorbeeld gesuggereerd dat het vrouwenmishandeling zou aanmoedigen. ‘’Met dat soort ernstige beschuldigingen ben je, zeker als sponsor, snel geneigd dan maar toe te geven aan de druk’’, aldus de woordvoerder

Zorgen

Het feit dat er dingen gebeuren zoals het verwijderen van Destroy My Face is één ding. Het probleem is echter groter dan dat volgens Breda photo. ‘’De ontwikkelingen die plaatsvinden roepen bij ons zorgen op’’, zegt de woordvoerder. ‘’Deze acties hebben consequenties voor onze branche. Zo komt de vrijheid van kunst en de vrijheid van meningsuiting onder de druk te staan en werk je zelfcensuur in de hand. Dat geldt niet alleen voor kunstenaar maar ook voor journalisten, artiesten en politici.’’

Wat de meewerkende partijen vooral willen bereiken tijdens de discussieavond is het gesprek op gang brengen. Daarom wordt vanuit een breder perspectief en vanuit verschillende sociale en culture invalshoeken onderzocht wat dit nieuwe fenomeen cancel-culture is. ‘’Mensen mogen hun mening geven en die mag ook afwijken van wat wij bijvoorbeeld vinden’’, zegt de woordvoerder van BredaPhoto. ‘’Maar dit mag niet zomaar leiden tot het verwijderen van een kunstwerk.’’

Bij de discussieavond zijn onder andere Linda Duits (sociaal wetenschapper, gespecialiseerd in gender en seksualiteit), Koek Klein (kunstcriticus) en Alina Lupu (kunstenaar, activist en schrijver) aanwezig. Daarnaast schuiven ook Erik Kessels en directrice van BredaPhoto, Fleur van Muiswinkel aan

De avond start om 20:30 uur kaarten zijn nog beschikbaar en het is live te volgen via het Youtube-kanaal van het Chassé Theater. De voertaal van de avond is Engels.