Politieagenten uitgescholden en mishandeld tijdens grote controle in Hoge Vucht

BREDA - Tijdens de grote integrale politiecontrole die woensdag werd gehouden in de Hoge Vucht zijn agenten utigescholden en mishandeld. Eén agent werd door een 26-jarige Bredanaar uitgescholden. Die Bredanaar bleek onder invloed te zijn van drugs. Een andere Bredanaar maakte het nog bonter. De man van 56 bedreigde een agent met de dood en schopte hem. De agent moest pepperspray inzetten om hem te overmeesteren.

De politie heeft woensdag samen met diverse partners zoals de gemeente Breda en de Belastingdienst een grote integrale verkeerscontrole gehouden in de wijk Hoge Vucht. Dat deed de politie om de veiligheid in de wijk te verhogen, maar niet iedereen was blij met de controledag. Twee Bredanaars werden aangehouden voor belediging, bedreiging en zelfs mishandeling van een agent.

Belediging

Rond 21.00 uur gaf een motoragent een bestuurder van een bestelwagen een stopteken. De bestuurder (26) reageerde niet op het stopteken en ook niet op de lichtsignalen die de motorrijder hem daarna gaf. Pas toen de agent het zwaailicht van de motor aan deed, reed de bestuurder van de bestelwagen de Biesdonkweg op en stopte daar. Hij moest uiteindelijk met veel tegenwerking mee naar de controleplaats aan de Moerwijk, maar gedroeg zich ook daar opstandig. Omdat uit de politiegegevens bleek dat de man bekend was met het gebruik van harddrugs, namen de agenten bij hem een speekseltest af. Daaruit bleek dat de man mogelijk THC, amfetamine en cocaïne had gebruikt. Hij weigerde vervolgens mee te gaan naar het politiebureau voor aanvullend onderzoek. Toen hij de agenten uit bleef schelden, is hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Mishandeling en bedreiging

Een 56-jarige man uit Breda maakte het eerder die dag nog bonter. Hij werd rond 16.30 uur aangesproken door een motoragent die mensen naar de controleplaats moest begeleiden. De verdachte reageerde hier agressief op en schold de motoragent uit. Daarna sprong hij op zijn scooter en ging er met hoge snelheid vandoor, waarbij hij gevaarlijke situaties veroorzaakte. Zo reed hij onder andere met een snelheid van ongeveer 50 km/uur over een voetpad. Hij stopte uiteindelijk in de Cornelis Florisstraat. Daar stapte hij af en bedreigde hij de agente met de dood. Ook schopte hij de agent. Die zag zich genoodzaakt pepperspray te gebruiken tegen de verdachte.

De agent raakte tijdens dit incident gewond en heeft aangifte van bedreiging en mishandeling gedaan. Het onderzoek loopt. De verdachte bleek in ieder geval niet in het bezit van een geldig rijbewijs en reed op een onverzekerde scooter.

Controle

In totaal hebben de veiligheidspartners 130 voertuigen en hun bestuurders en inzittenden gecontroleerd. Daarbij hebben ze in totaal vier aanhoudingen verricht: één voor belediging van een ambtenaar in functie (26-jarige inwoner van Breda); één voor mishandeling, bedreiging en belediging van een ambtenaar in functie (56-jarige man uit Breda); één voor rijden onder invloed van alcohol (36-jarige inwoner van Breda) en één voor rijden onder invloed van drugs (25-jarige inwoner van Breda).

Verder werden er onder andere 9 processen-verbaal uitgeschreven voor het niet dragen van een gordel, 8 voor fietsen met een mobiele telefoon in je hand, 5 voor fietsen zonder verlichting, 3 voor het verstoren van de openbare orde en 6 voor het niet op eerste vordering tonen van een rijbewijs. Ook hebben de controleurs de noodverordening gehandhaafd. Hiervoor werden 8 officiële waarschuwingen gegeven, 7 HALT-verwijzingen opgemaakt en 5 processen-verbaal uitgedeeld.