Nieuwe campagne om ondernemers te steunen: ‘Haal het beste uit Breda’

BREDA - Stichting Ondernemersfonds Breda en Breda Marketing lanceren op 25 november de campagne ‘Haal het Beste uit Breda’. ‘’Met Sint en kerst voor de deur is dit hét moment om Bredanaars op te roepen de lokale ondernemers te steunen en lokaal te kopen’’, zo stellen de twee.Eerder voerden zij al de campagne ‘Breda Koop Lokaal’.

Toen in maart de coronacrisis het voor winkels en horecabedrijven steeds moeilijker maakte, lanceerden het Ondernemersfonds en Breda Marketing de succesvolle campagne ‘Breda Koop Lokaal’. Door de sluiting van de horeca en met de decembermaand in aantocht is het een logisch moment voor een vervolgcampagne vinden ze. Deze komt er met de campagne ‘Haal het Beste uit Breda.’

Met ‘Haal het beste uit Breda’ worden Bredanaars opgeroepen om letterlijk en figuurlijk het beste uit Breda te halen. Online of in de winkel. Alle meer dan 900 aangesloten ondernemers kunnen de aandacht goed gebruiken in deze voor hen lastige tijd. Via onder andere een nieuwe Breda Koop Lokaal video, advertenties, abri-campagne en social mediacampagne zal ‘Haal het beste uit Breda’ onder de aandacht worden gebracht.

De campagne wil ook laten zien dat je niet alleen voor ondernemers, maar ook voor jezelf en elkaar het beste uit Breda haalt. Er wordt ook aandacht besteed aan tips om veilig te winkelen. En men wordt gestimuleerd om te winkelen op rustige momenten, aankopen eerder te doen en zeker ook een kijkje te nemen op de webshops van lokale ondernemers. “Zo voorkomen we samen dat het te druk wordt in de binnenstad.”