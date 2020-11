Lancering van Bredaas Heldenmagazine: Mensen motiveren om vrijwilliger te worden

BREDA - Burgemeester Paul Depla lanceert morgen om 18.30 uur het Bredaas Heldenmagazine. Het magazine is bedoelt om mensen te motiveren om vrijwilliger te worden.

Het was nog even spannend of het door zou gaan, maar inmiddels is duidelijk dat er in het Chassé Theater weer dertig mensen bij elkaar mogen komen. Daardoor kan Paul Depla morgenmiddag het eerste Bredase Heldenmagazine bekijken. De lancering is daarmee een feit.

De geïnterviewde helden uit het blad volgen het spektakel via een liveverbinding bij Tientjes, die aan de overkant van het Chassé is gehuisvest. Deze mensen verschenen de afgelopen twee jaar in onze rubriek Held van de Maand. Paul Depla spreekt hen na afloop van het officiële gedeelte kort toe. Daarna ontvangen zij allemaal een exemplaar.

Goed Volk

Het team dat dit tijdschrift heeft gemaakt publiceerde in 2018 het boek Goed Volk. Net als dit magazine was ook het boek bedoeld om mensen te motiveren om vrijwilliger te worden. Daarvan zijn er in Breda nog altijd niet genoeg. Direct na de verschijning van het boek is gezocht naar iets dat laagdrempeliger was: gratis, en met kortere verhalen.

“Veel mensen willen best vrijwilligerswerk doen, maar weten niet hoe ze moeten beginnen’’, aldus Hoofdredactrice Anita van der Helm. ‘’Lezers kunnen bij iedere genoemde vrijwilligersorganisatie doorklikken. Ook staat er een test in van MOOIWERK. Bovendien geven verschillende helden antwoord op vragen over hoe je de agenda rond krijgt of hoe je alles leuk houdt. Het thema van dit nummer is dan ook: Meedoen & Doorgaan.’’

Het magazine is gemaakt door vrijwilligers met professionele vaardigheden en verschijnt jaarlijks. Er staan mensen in die zich in Breda op allerlei gebied belangeloos hebben ingezet. Naast de digitale versie komt er een papieren uitgave. Die is te verkrijgen op verschillende locaties, waaronder het Rondeel bij Stichting Tientjes en bij de boekhandels waar ook het boek te koop is.