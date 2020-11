Elektrische fiets vat vlam in garagebox aan Sabastraat

BREDA - Aan de Sabastraat is dinsdagavond brand geweest is een garagebox. De brandweer kwam ter plaatse en moest de garagebox open slijpen.

Rond 22.00 uur kwam er bij de brandweer een melding binnen van een brand in een bijgebouw in de Sabastraat. Het bleek te gaan om een garagebox waar veel rook en stank uit kwam.

De brandweer had een slijpmachine nodig om te garagedeur te openen. Eenmaal open kwam er veel rook naar buiten. Ook was de stank enorm. Het bleek dat de brand was ontstaan bij de accu van een elektrische fiets die in de garage stond op te laden. De fiets werd door de brandweer naar buiten gehaald en de accu werd losgeknipt van de fiets. De accu is in een bak water gelegd om te koelen.

De brandweer heeft de garage geventileerd.



PERRY ROOVERS