Zestal verstekelingen aangetroffen in vrachtwagen bij Hazeldonk

BREDA - Bij Hazeldonk-Oost zijn vanmorgen zes verstekelingen aangetroffen in een vrachtwagen. De verstekelingen hadden geen van allen een identiteitsbewijs op zak. De politie heeft het zestal aangehouden.

Een vrachtwagenchauffeur keek vanochtend raar op toen hij de laadruimte van zijn vrachtwagen ging checken. Omdat het zeil gescheurd was en de zegel verbroken was besloot de Roemeense chauffeur eens een kijkje te nemen. Tot zijn verbazing trof hij zes verstekelingen aan, afkomstig uit Eritrea. De chauffeur lichtte de politie in.

Het zestal is uiteindelijk door de afdeling vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel (AVIM) aangehouden. Geen van de zes aangetroffen personen had een identiteitsbewijs bij.