Bredase winkelpuien vol met aanbiedingen: Black Friday verspreid om drukte te voorkomen

BREDA - Overgewaaid uit Amerika, maar ook in Breda inmiddels iets waar mensen naar uitkijken: Black Friday. Morgen is het zo ver. Veel winkels delen op die dag fikse kortingen uit. Met de feestdagen in het vooruitzicht voor velen de kans om hun slag te slaan. Maar door het coronavirus hebben veel Bredase winkeliers ervoor gekozen om de actie over meerdere dagen uit te spreiden. Zo proberen zij grote drukte tegen te gaan.

Black Friday is bij uitstek dé dag waarop mensen gaan kijken voor dat ene product dat zij al een tijdje willen hebben, maar te duur vinden. Voor anderen is het de dag om toe te slaan voor de feestdagen.

Waarschijnlijk heb je de afgelopen dagen de posters ook al zien hangen op de Bredase winkelpuien. Veel bedrijven kiezen er vanwege het coronavirus voor de deals over de hele week uit te spreiden. Hiermee proberen zij grote drukte in de stad tegen te gaan. Ook bieden veel winkels hun aanbiedingen online aan.

Bring Back Friday

IKEA komt morgen met een variant op Black Friday, namelijk het concept 'Bring Back Friday'. Het bedrijf roept klanten op om hun oude meubel(s) een tweede leven te geven in plaats van iets nieuws te kopen. Klanten kunnen via de 'nieuwe meubelinruilservice', oude meubels terugverkopen aan de winkel. Via de Koopjeshoek wordt het product voor de tweedehands prijs verkocht aan een nieuwe eigenaar. De Zweedse meubelwinkel stimuleert naar eigen zeggen een meer duurzame manier van consumeren door het verlengen van de levensduur van een product.