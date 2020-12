Memorylane: Een boek over de vriendschap en muzikale avonturen van Jan en Edu

BREDA - Na zeven maanden ploeteren en zweten, is het eindelijk zover, het boek MEMORYLANE van Jan Hesseling is klaar. Het boek neemt je mee in de muzikale avonturen en vriendschap van het duo Jan Hesseling en Edu Schalk.

Het was de bedoeling dit boek in het Breepark gepresenteerd zou worden. ‘’Maar helaas is Corona een spelbreker’’, zegt schrijver van het boek Hesseling. Het boek beschrijft de vriendschap en de muziekbelevenissen van Edu en Jan. Edu Schalk is een 80 jarige Indo en Jan Hesseling een 77 jarige Nederlander.

Het verhaal

Het tweetal ontmoette elkaar in 1956 in Breda, dit was het begin van een mooie en lange vriendschap. Dit is dan ook het startpunt van het verhaal. Je leest in dit boek de levensloop van beide heren en vooral hoe de afkomst en culturele achtergrond van Edu en Jan perfect samengaan. Het gaat onder andere over de feestavonden die zij in De Graanbeurs, Bos Hek en Het Turfschip in Breda hebben georganiseerd onder de naam De Kalongs. Op die feestavonden brachten zij een mengelmoes van culturen bij elkaar.

‘’De aanleiding om dit boek te maken, kwam uit de hoek van John van Hese’’, zegt Hesseling. Hij is een fantastische fotograaf die op allerlei plaatsen en gelegenheden prachtige reportages maakt. Wij zien hem vaak op Pasar Malams en Kumpulans, dat zijn festivals en concerten waar Indo’s, Molukkers, Indonesische en Hollandse mensen elkaar ontmoeten. Hij zei tegen mij: ‘Jullie twee hebben zoveel meegemaakt in de muziek, waarom schrijven jullie niet een boek?’ Ik heb het vervolgens met Edu besproken en die was gelijk enthousiast.’’

Edu vertelde Jan dat hij beter kon zingen en kletsen dan schrijven en dus voelde Jan het al aankomen. ‘’Ik was de sjaak. Gelukkig heb ik een grafisch verleden, ik had jaren lang een drukkerij in Arnhem gerund.’’ Een klein stukje ervaring was er dus al voor Jan. ‘ Maar verwacht van dit boek geen literair hoogstandje, wij zijn geen schrijvers. Het is echter wel een eerlijke afspiegeling van het hoe en wat in de jaren 50, 60, en 70.’’ Hesseling verontschuldigt zich vervolgens voor de kwaliteit van sommige foto’s in het boek. ‘’In deze tijd zie je iedereen met de telefoon foto’s maken en filmpjes. Die waren er toen helaas nog niet.’’

In het boekwerk zijn van de ruim 600 foto’s die er waren, er meer dan 300 geplaatst. Dit is mede te danken aan de inmiddels overleden derde persoon in organisatie van De Kalongs, Norman Molenaar. Hij maakte dia’s tijdens enkele shows, deze zijn dan ook in dit boek verwerkt en afgedrukt.

Het boek is in Breda te verkrijgen bij The Readshop in Tuinzigt. Het boek wordt daar momenteel alleen in de fysieke winkel aangeboden en (nog) niet in de webshop.