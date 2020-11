Boek over 200 jaar Amphia: ‘Van bergplaats voor arme zieken tot topklinisch ziekenhuis’

BREDA - Amphia Ziekenhuis Breda bestaat al ruim 200 jaar. Die lange geschiedenis van het Bredase ziekenhuis en de grote ontwikkelingen die de gezondheidszorg heeft doorgemaakt zijn door historica Cock Gorisse vastgelegd in een nieuw boek: Amphia, Zorg in de regio, 1819 - 2019.

Ruim vijf jaar werkte historica Cock Gorisse aan het boek dat ze in opdracht van Amphia schreef. De vrije hand was belangrijk voor haar en die kreeg ze. “Ik wilde het echte verhaal vertellen en niet alleen de succesverhalen”, aldus Gorisse over de rijke geschiedenis van de gezondheidszorg in regio’s Breda, Etten-Leur en Oosterhout. Zo lees je onder meer dat het geloof bepaalde naar welk ziekenhuis je ging en hoe hartchirurgen van De Klokkenberg door politiek Den Haag werden gedwongen om samen te werken met het Ignatius Ziekenhuis in de stad.

Het boek beschrijft de fundering van Amphia. Waar, door al die verschillende vestigingen, het ‘wij’ gevoel nog moest ontluiken. “Met de komst van de nieuwbouw en bijna iedereen onder een dak, is Amphia klaar voor een nieuw hoofdstuk, een nieuw boek”, zegt Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur Amphia.

Alle ruim 4000 medewerkers van Amphia krijgen het bijzondere jubileumboek cadeau. Amphia, Zorg in de regio, 1819 - 2019 is binnenkort ook in de boekhandels te verkrijgen.