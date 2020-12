Weerbericht Breda: ‘Komende dagen overwegend kil en grijs’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor de komende dagen.



Algemene luchtdrukverdeling

Boven het noordoosten van Engeland ligt een vrij diep lagedrukgebied. Het trekt de komende dagen naar Frankrijk. Voor Brabant betekent dit enkele dagen met rustig, grijs en kil weer.



Verwachting voor vrijdagmiddag 4 december 2020

Er hangen veel wolkenvelden boven de regio. Toch zal het meestal droog blijven. Alleen de westelijke rand van de regio kan lokaal een bui mee krijgen. Verder staat er een matige tot vrij krachtige zuidenwind (gemiddeld 4 tot 5 Beaufort). Het voelt frisjes aan met een graad of 6.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag

De wolken overheersen. Opnieuw zal het net als op vrijdag meestal droog zijn. Plaatselijk kan de zon er even door komen. De wind blijft matig waaien (3 of 4 Beaufort) uit het zuiden of zuidoosten. Het is kil met ca. 5 graden.



Zondag

Weinig verandering vergeleken met de vorige dagen. De wolken hebben de overhand, maar het blijft droog. Wel zijn er een paar kleine verschillen. De zon heeft iets meer kans om door te komen en de wind is zwak (1 of 2 Beaufort) geworden en waait uit oost of zuidoost. Voor het gevoel maakt het niet veel uit. Het blijft kil bij een graad of 5 maximaal.



Maandag

Het klinkt saai, maar dat is het ook, maandag opnieuw grijs weer. Veel wolken, weinig of geen zon en meestal droog. De oostenwind blijft zwak en het kwik daalt iets naar 4 graden.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor vrijdag 4 december 2020

Zon op: 08.28 uur

Zon onder: 16.33 uur

Daglengte: 08.05 uur



Zo was het weer donderdag 3 december 2020

Maximumtemperatuur: 6,2 graden

Minimumtemperatuur: 5,0 graden

Neerslag: 3,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 4 december 2020 om 14.00 uur.