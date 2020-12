Gemeente geeft stadsarchief opdracht om onderzoek te doen naar Joodse vastgoed onteigening

BREDA - De Bredase gemeente heeft het stadsarchief opdracht geven om onderzoek te doen naar de onteigening van Joost vastgoed in de Tweede Wereldoorlog. Dat laat de gemeente weten in antwoord op vragen van de D66. Onlangs is er meer aandacht gekomen voor dit onderwerp doordat de Verkaufsbücher online beschikbaar kwam.

Door die aandacht staat de behandeling van Joden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Breda ook weer in de belangstelling. De gemeente is ook van mening dat er meer duidelijkheid moet komen over wat er destijds in Breda met het Joodse vastgoed is gebeurd. “Meer specifiek gaat het daarbij om de vraag of de gemeente bij de gedwongen verkoop van het vastgoed een rol speelde en om de vraag hoe de gemeente zich na de oorlog heeft opgesteld bij de terugkeer van de Joodse Bredanaars”, aldus de gemeente in antwoord op de vragen van D66.

Daarom heeft de gmeente het stadsarchief opdracht gegeven om te onderzoeken welke bronnen er over dit onderwerp in de archieven te vinden zijn. Zij hebben hen een zestal vragen gesteld, waaronder wie de eigenaren van het verkochte vastgoed waren en hoe de gemeente met Bredase joden omgegaan is na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Op basis van dit bronnenonderzoek zal bepaald worden of vervolgonderzoek zinvol is.

Onderzoek

Normaliter doet de gemeente zelf geen onderzoek naar historische gebeurtenissen. Wel worden onderzoekers door medewerkers van het stadsarchief geholpen bij het doen van hun research. Alleen in speciale gevallen doet het stadarchief op aanvraag onderzoek. Naar het Joods vastgoed is nog niet eerder onderzoek gedaan. Wel hebben eerder dit jaar journalisten zich gemeld bij het stadsarchief, maar dat onderzoek is niet doorgegaan door de coronamaatregelen.

Joodse gemeenschap Breda

De gemeente heeft ook contact gehad met de de voorzitter van de Joodse gemeenschap in Breda over het onderzoek. De Joodse gemeenschap is niet voor of tegen het doen van onderzoek naar de onteigening van het Joodse vastgoed en de nasleep daarvan. “Simpelweg omdat er niemand van de huidige gemeenschap familie is van de toenmalige vastgoedeigenaren. De Joodse Gemeente Breda geeft aan het eventuele onderzoek als een terechte verdere stap te zien met betrekking tot eerherstel-moreel en materieel- van de zwaar getroffen naoorlogse joodse gemeenschap in Nederland.”

Er is nog geen contact opgenomen met overledenen of erfgenamen. Volgens de gemeente kan dit pas nadat er onderzoek gedaan is.