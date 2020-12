Pijnlijke nederlaag voor NAC: ‘Een wedstrijd om snel te vergeten’

BREDA - NAC is zondagavond pijnlijk onderuit gegaan tegen hekkensluiter FC Dordrecht. Diep in blessuretijd maakte de club uit Dordrecht de 0-1 waardoor de ploeg de drie punten mee naar huis kan nemen.

Het seizoen begon zo mooi voor NAC. Wedstrijd na wedstrijd werd gewonnen. Maar aan die droomstart heeft NAC geen vervolg kunnen geven. Na een reeks tegenvallende resultaten bereikte de ploeg zondagavond een dieptepunt. In eigen huis werd met 0-1 verloren van hekkensluiter FC Dordrecht. Kaj de Rooij noemde het ‘een wedstrijd om snel te vergeten.’ En trainer Maurice Steijn zei het volgende: ‘Er gaan nog steeds te veel basispunten fout. De meest simpele passes gaan fout dat mag niet meer in deze fase van de competitie. We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor deze nederlaag.’

0-1

Het spelbeeld was tegen FC Dordrecht de eerste en de tweede helft bijna hetzelfde: NAC in balbezit, en Dordrecht loerend op de counter. Maar met weinig kansen voor beide ploegen. Toen De Rooij en Buffonge plaats maakten voor Dogan en Venema leek NAC meer grip te krijgen op de wedstrijd. Maar de kansen die ontstonden gingen er niet in voor NAC. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd maakte FC Dordrecht de winnende treffer. Invaller Musaba mocht ver komen en schoot de bal via de binnenkant van de paal binnen.