Extinction Rebellion demonstreert dit weekend in Breda: ‘Er moet nú iets gebeuren’

BREDA - De Limburgse en Brabantse onderdelen van actiegroep Extinction Rebellion demonstreren zaterdag in Breda. Zij komen in actie voor een beter klimaatbeleid. “Er moet echt nú iets gebeuren om onze wereld te redden. Daar willen we mensen van bewust maken”, legt woordvoerder Helma DuPont uit.

Een directe aanleiding voor de demonstratie is er niet. Maar dat heeft Extiction Rebellon ook niet nodig, legt DuPont gepassioneerd uit. “Onze boodschap is eigenlijk simpel: We moeten nú ingrijpen om onze wereld te redden, er is geen tijd meer te verliezen. Wij doen er heel het jaar door alles aan om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van die boodschap. Deze demonstratie in Breda is één van de manieren waarop wij dat willen doen.”

De actie wordt zaterdag om 13.00 uur gehouden in het centrum van Breda en is er één van een reeks. Zo stond XR eind november al in Eindhoven en zijn na Breda ook Maastricht, Roermond en Tilburg nog aan de beurt. “We hebben als XR Brabant en Limburg de handen ineen geslagen. Er zijn zaterdag dus Bredase leden van XR op de been in de stad, maar ook de vrijwilligers van de andere Brabantse en Limburgse afdelingen van XR.” In totaal verwacht DuPont dat ze met zo’n twintig mensen zullen zijn.

De demonstratie zal geweldloos en volgens de coronaregels verlopen, benadrukt DuPont. “Extinction Rebellion is altijd geweldloos. Dat staat voor ons voorop. Ook houden we ons uiteraard aan de coronaregels.” De groep zal onder andere en bakfiets bij zich hebben en flyers uitdelen. “Ons doel is om mensen staande te houden en het gesprek aan te gaan. Zo willen we de bewustwording over het klimaatprobleem vergroten.” Ook zal er een ‘verrassingsactie’ zijn. Maar wat die inhoud, blijft nog geheim.

Extinction Rebellion heeft drie standpunten. De actie groep wil dat de overheid de noodtoestand uitroept vanwege de klimaatcrisis, maatregelen neemt om CO2 uitstoot te beperken en burgers laat meebeslissen over een eerlijk verdeelde rechtvaardige transitie.